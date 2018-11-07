السيول تدفع الثعابين والعقارب للخروج من جحورها

نايف السالم(صدى):

أطلق المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بالحرس الوطني، تحذيرًا من زيادة حالات اللدغ في هذا الوقت من العام؛ بسبب السُيول التي تدفع الثعابين والعقارب إلى الخروج من جحورها وترمي بها في أماكن غير متوقعة وليست من البيئات المعتادة للثعابين والعقارب مما يزيد خطورتها.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الصَيدلي محمد الأحيدب، أن الثعابين والعقارب قد تتواجد في أي مكان دخلتها السيول مثل المدارس والمستشفيات والمستوصفات وأي مبانٍ أخرى تداهمها المياه، لِذا فليس من المستغرب أن تظهر الثعابين أو العقارب مختبئة في هذه الأماكن بعد الجفاف

وأشار ” الأحيدب ” إلى أن الثعابين والعقارب في مثل هذه الظروف تجرفها السيول لتدخل في أماكن غير متوقعة مثل أن تقذف بها السيول داخل السيارة أو في مواقع تحت السيارة وتنتقل معها إلى أماكن ليست من البيئات الخطرة التي نحذر منها عادة.