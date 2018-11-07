مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

وكالات(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7792.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, وأسمنت القصيم, وأسمنت العربية, ونادك, وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صافولا, والباحة, والأسماك, وتهامه, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 9.90% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وزين السعودية، ومسك, ودار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وإكسترا, وصادرات، وصافولا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 36.94 نقطة ليقفل عند مستوى 2483.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 15 ألف سهم تقاسمتها 80 صفقة.