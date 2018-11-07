تفاصيل جديدة بشأن واقعة اقتحام مركبة لصالون حلاقة في الرياض

حمود العنزي(صدى):

روى شهود عيان تفاصيل جديدة بشأن واقعة اقتحام مركبة لصالون حلاقة بالزلفي في الرياض، قائلين إن المركبة كان يقودها مسن سبعيني لكنه بصحة جيدة.

وأشار شهود عيان إلى أن المسن كان بجواره في أحد المخابز واشترى خبزا ثم خرج وركب سيارته، وخلال محاولته الخروج بها من الموقف للطريق العام اصطدم بسيارة “فان” كانت تمر بالطريق، فضغط صاحب الفان على بوق السيارة العالي بشكل مفاجئ، ما أفقد المسن التركيز وحرك ناقل الحركة “الأتوماتيك” للأمام وضغط دواسة البنزين.

وأوضح شهود عيان أن هذا التصرف اللا شعوري من المسن جعل سيارته تقفز بسرعة إلى الأمام لتصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة في الموقف وتنحرف قليلاً إلى اليسار لتقتحم صالون الحلاقة المجاور، الذي لا يفصله عن المخبز إلا محل بقالة فقط.