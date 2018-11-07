بالصور.. اندلاع حريق بمردم جدة و ” الأرصاد ” تتابع

نايف السالم(صدى):

شهد مردم جدة الجديد بالجزء المتعلق بإطارات السيارات اندلاع حريق؛ أسفر عن تلوث للهواء؛ جراء احتراق المطاط الصناعي وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون ومعادن ثقيلة وجزيئات صغيرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد أنها تتابع الحريق، وأنها قامت بتوجيه فرق التفتيش ومختبرات قياس جودة الهواء؛ لقياس مستوى التلوث وتقديم التقارير اللازمة المعنية بالحريق.

وخاطبت الهيئة أمانة جدة والجهات المختصة الأخرى؛ لأجل سرعة اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة بتأهيل ” مردم جدة ” بما يتناسب من الأنظمة والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة في المملكة.