تصادم مركبتين يتسبب في ازدحام مروري بطريق الحرمين

نايف السالم(صدى):

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الحرمين بمحافظة جدة أدى إلى كثافة في الحركة المرورية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” الآن.. كثافة في الحركة المرورية بطريق الحرمين بمحافظة جدة ” قبل كبري الملك عبد الله باتجاه الجنوب ” بسبب اصطدام مركبتين. ”

وأشار المركز، إلى أن الجهات المختصة تباشر الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي بشكلٍ سريع.