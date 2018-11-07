شاب يبتز فتاة ويهددها بنشر صور فاضحة

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على ابتزاز فتاة كان على علاقة عاطفية معها؛ حيث قام باستغلال صورها الحقيقية ليقوم بفبركتها وتزييفها، مهددًا إياها بنشرها وتوزيعها على زملائها بالجامعة.

وبالتطرق للتفاصيل، بدأت علاقة الشاب بالفتاة عن طريق ” فيسبوك ” حيث أقنعها بأنه سيتقدم لخطبها وطلب منها إرسال بعض الصور ليريها لوالده، حتى أظهر الشاب نيته السيئة وطلب منها بيع إحدى متعلقاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية.

ورفضت الفتاة ذلك، ليبدأ الشاب بتهديد الفتاة بنشر الصور المفبركة، وأخبرت الفتاة والدتها بما حدث، واتفقت على تسليم الشاب مبلغًا قدره 10 آلاف جنيهات.

وعاد مرة أخرى بعد 30 يومًا، وهاتف الفتاة لمطالبتها بتجهيز مبلغًا أخر قدره 5 آلاف جنيهًا، وإما يقم بنشر صورها الخليعة؛ لذلك تقدمت لتحرير محضر ضد الشاب.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الشاب واكتشفت أنه تخصص في ارتكاب جرائم ” الابتزاز والنصب ” على الفتيات وخديعتهن ثم ابتزازهن بعد الحصول على صورهن وتركيبها ببرامج ” فوتوشوب و فاينال كات “.