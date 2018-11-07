واشنطن بوست لأردوغان: كيف تتحدث عن خاشقجي ولديك آلاف المعتقلين؟!

واشنطن(صدى):

يبدو أن السحر ينقلب على الساحر بالفعل ، حيث كشفت الصحيفة الأمريكية الأشهر ” الواشنطن بوست ” عن تناقدات أردوغات وإدعاءاته الباطلة حول الحريات مستغلاً قضية المواطن الصحفي ” خاشقجي ” في الترويج لديمقراطيته المزعومة أمام اتهامات مغرضة تهدف للنيل من المملكة .

وطالب المقال العريض الذي تداوله الساسة ، الرئيس التركي” أردوغان ” بضرورة إثبات صدق حديثه والإفراج عن آلالاف المعتقلين من الصحفيين والأكاديميين والموفين المعتقلين في السجون التركية .

ووفقا لكاتب المقال فإن أردوغان ملأ شاشات التليفزيون ومواقع التواصل بأن تركيا “حركت السماء والأرض” لكشف الحقائق في قضية خاشقجي، والآن يجب عليه أيضا أن يمارس مثل هذه القوة الشاقة لتحرير أكثر من 300 صحفي ،الصحفيين وعليه أن يبدأ بـ” زهرا دوجان ” ، الصحفية في تركيا المؤسسة لوكالة أنباء كردية تعمل بالكامل من قبل النساء، والتي تم إغلاقها بإحدى حملات أردوغان إثر الانقلاب .