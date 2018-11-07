أمير تبوك يلتقي المقاولين المنفذين لمشروعات الأمانة بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة بالمقاولين المنفذين لمشروعات أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة في مجال الجسور والتقاطعات والأنفاق والسفلتة والأرصفة والإنارة والحدائق وغيرها من المشروعات بحضور أمين منطقه تبوك فارس بن مياح الشفق .

حيث رحب سمو أمير المنطقة بالمقاولين وقال أنا سعيد بلقائكم وأكد سموه على متابعة سير العمل في هذه المشاريع من أجل إنهائها في وقتها المحدد واستفادة المواطنين منها وقال سمو أمير المنطقة أنتم أولاً مواطنون سعوديين وبالتالي تنعكس أثارها على المواطنين وعليكم انتم في ظل ما يقدم من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – للمشاريع الخدمية التى تحرص على تنفيذها أمانه المنطقة والبلديات التابعه وإنجازها في وقتها .

من جهته أعرب أمين منطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم والمتواصل لمشروعات الأمانه والبلديات التابعة ومتابعة مشروعاتها وقال إن سموه حريص على إنجاز المشاريع وإنجازها في وقتها وحريص على استفادة المواطنين خصوصاً المشاريع المتعلقة بمواقع لها أثر على الحركة المرورية والمشاريع التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن.

وأضاف إن المقاولين استمعوا إلي توجيهات سمو أمير منطقة تبوك الذي أكد لهم إن هذه المشاريع تهم المواطنين وأيضاً تهمهم هم بصفتهم مواطنين قبل إن يكونوا مقاولين وإن أي تأخير في المشروع أو أي تقصير سوف يؤثر على سير الإنجاز لهذا المشروع .

مؤكداً أمين المنطقة استعداد الأمانه والبلديات التابعة بتدليل أي عائق أو تحدي معين من خلال الاجتماع الدوري بالمقاولين بالإضافه إلي متابعة تنفيذها ومراحل الإنجاز للوصل إلي الهدف وهو تقديم الخدمة للمواطن .