في مشهد مفزع.. سجينة تقتلع عينها وتبتلعها لسبب غريب!

كاليفورنيا(صدى):

في حادثة بشعة ومشهد مفزع، اقتلعت سجينة في كاليفورنيا عينها وابتلعتها بعد أن ظلت تصرخ لمدة 4 ساعات في زنزانتها، ولم يهتم بصراخها الحراس.

وتفصيلا، ظللت السجينة تصرخ 4 ساعات، بمعدل مرة كل ربع ساعة، قبل أن تبدأ في اقتلاع عينيها، وعندما انطلقت صافرات الإنذار وهرع الحراس إليها.

اتهم تقرير الأطباء النفسيين في كاليفورنيا إدارة المؤسسة بعدم إعطاء السجينة الدواء المناسب رغم تشخيص حالتها الذي وضح إصابتها بالـ ” الذهان ” .

وأوضح التقرير أن أي طبيب نفسي مختص أو طبيب عام كان بإمكانه وصف الدواء للمريضة، لمنع حدوث تلك المأساة.