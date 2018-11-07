بالفيديو.. قطري يستنجد بشعبه لإنقاذ والده المريض من ظلم نظام الحمدين

طلال الضوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو استغاثة مواطن قطري من من ظلم وعدوان نظام الحمدين الذي اعتقل والده المريض المُسِن، متجرداً من إنسانيته ومروءته، موجها رسالة للشعب القطري: “إذا اليوم ما وقفتم لن يقف معكم أحد إذا صار لكم مصيبة”.

وناشد المواطن القطري راشد بن سالم المري في المقطع المتداول الشعب القطري لرفع الضرر الذي أوقعه عليه عبدالله بن ناصر؛ رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، باعتقال والده المُسِن صاحب الـ 70 عاماً، لافتا إلى أن والده يعاني من الضغط والسكري؛ لإجباره على العودة إلى الدوحة.

وعبر “المري”؛ عن دهشته من ادعاء قطر الديمقراطية وحقوق الإنسان للأجانب والمرتزقة، في حين يعاني المواطنون من الظلم والعدوان.

ومن جانبه، عقب عضو الأسرة الحاكمة والمعارض القطري سلطان بن سحيم؛ على مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قائلاً: “هكذا نظام الحمدين، يقمع شعبنا، ويظلم مواطنينا، ويسجن أهلنا، ثم يخرج ليظهر نفسه وكأنه الحمل الوديع. يظن أنه يخدع الناس وهو مكشوف على رؤوس الأشهاد”.