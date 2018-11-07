إطلاق مبادرة تعليم الطائف ” يقرأ ” تحت شعار القراءة حياة

بدرية المالكي (صدى):

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم الأسبوع القادم ، المرحلة الأولى لمبادرة ( تعليم الطائف يقرأ ) تحت شعار ( القراءة حياة)، وذلك خلال الفترة ٣-٧/ ٣/ ١٤٤٠هـ، برعاية المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، فيما تتضمن المبادرة الكثير من الفعاليات والمسابقات والبرامج خلال أسبوع القراءة الإثرائي، وتستمر حتى نهاية العام الدراسي .

وتنطلق رؤية المبادرة بغرس حب القراءة لدى الجميع، وبرسالة مجتمعية لبناء جيل قارئ وواعٍ ومثقف، وتحوي قيم التحفيز والالتزام والمسؤولية الاجتماعية، هدفها العام الوعي بأهمية القراءة للذات والفكر والمجتمع، كما تهدف إلى المساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، والوعي بأهمية القراءة في بناء الفكر والذات، المساهمة في تثقيف المجتمع وتنميته، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الأهلي ورياض الأطفال ، وجميع المدراس بنين وبنات في تعليم الطائف ، في حين تتمثل المخرجات المتوقعة من هذه المبادرة ، في زيادة الوعي بأهمية القراءة ، وتدريب جميع الطلاب والطالبات على مهارات القراءة ، والمساهمة في تفعيل الحراك الثقافي والمتنوع في حل مشكلة الاهتمام بثقافة القراءة للفرد والمجتمع ، وتبني الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، وتقديم الكثير من المبادرات النوعية في مجال القراءة، وأيضاً تقديم مكتبة رقمية خاصة بالطلاب والطالبات .