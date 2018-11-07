بالصور.. امرأة تلقي طفلتيها حديثي الولادة من سيارة مسرعة
أقدمت أم في منطقة ” نيجروس أورينتال ” بالفلبين، على ارتكاب واقعة شنعاء؛ بعد قيامها بإلقاء طفلتيها حديثي الولادة من سيارة متحركة وتركتهما بمنتصف الطريق يعانيان ويلاقيان الويلات بمفردهما.
وتفاجأ سكان المنطقة بصوت صراخ شديد يأتي من وسط العُشب، وبعد تتبع مصدر الصوت تفاجئوا بوجود طفلتين توأم، ووجدت الطفلتين بحالة مذرية فإحداهما كانت تبكي وتحرك ذراعيها وساقيها في الهواء، ليقوم أحد السكان بلفها ببطانية وقام بطلب الإسعاف، والثانية كانت فاقدة للوعي تمامًا ليتضح وفاتها فيما بعد.
ومن جانبها، أوضحت ليا غوتي، إحدى السكان الموجودين بالمنطقة، والتي كانت من ضمن الأشخاص الذين قام بمساعدة الطفلتين: ” كانت الفتيات الصغيرات جميلات جدا، لم أصدق عندما عثرنا عليهم. ”
ابو محمد[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
قرأت الخبر من مصدر آخر وأعتقد والله أعلم ان طفلتيها غير شرعيتين حسبي اللهم نعم الوكيل ذنب اعظم من ذنب
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياابو محمد هالكلام ممكن انه يكون صعب في حال ان اللي صار هنا في السعوديه او في بلد اسلامي يطبق الاحكام الشرعيه الاسلاميه انما في بلد مثل الفلبين مااضنتي بيكون عندهم مشكله ليكون سبب اظطراري لرميمهم وبهذي الطريقه الشنعاء من قزاز السياره وهي ماشيه ومسرعه كمان
حدث العاقل بما يعقل ولا قدر تاوصل نفسي او تفكيري لمبرر او سبب لما قامت به هذه المرأه التي لااعتقد بأنها بشر وعندها قلب واحساس
الحيوانات بهيمه ماتفهم ماتسوي كذا بأطفالها
ولا حتى بشر فاقد لعقله مايسوي هالسوات
رااايق[ عدد التعليقات: 5867 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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حسبنا الله ونعم الوكيل ***