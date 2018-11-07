بالصور.. امرأة تلقي طفلتيها حديثي الولادة من سيارة مسرعة

مانيلا(صدى):

أقدمت أم في منطقة ” نيجروس أورينتال ” بالفلبين، على ارتكاب واقعة شنعاء؛ بعد قيامها بإلقاء طفلتيها حديثي الولادة من سيارة متحركة وتركتهما بمنتصف الطريق يعانيان ويلاقيان الويلات بمفردهما.

وتفاجأ سكان المنطقة بصوت صراخ شديد يأتي من وسط العُشب، وبعد تتبع مصدر الصوت تفاجئوا بوجود طفلتين توأم، ووجدت الطفلتين بحالة مذرية فإحداهما كانت تبكي وتحرك ذراعيها وساقيها في الهواء، ليقوم أحد السكان بلفها ببطانية وقام بطلب الإسعاف، والثانية كانت فاقدة للوعي تمامًا ليتضح وفاتها فيما بعد.

ومن جانبها، أوضحت ليا غوتي، إحدى السكان الموجودين بالمنطقة، والتي كانت من ضمن الأشخاص الذين قام بمساعدة الطفلتين: ” كانت الفتيات الصغيرات جميلات جدا، لم أصدق عندما عثرنا عليهم. ”