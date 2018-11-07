جدل كبير بسبب صورة غادة عبد الرازق مع رونالدينيو

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، الجدل بعد نشرها صورة لها على ” إنستجرام ” مع نجم كرة القدم البرازيليّ، رونالدينيو على متن الطائرة المتَّجهة إلى المغرب.

وقالت غادة عبد الرازق معلقةً على الصورة: ” مع أفضل لاعب كرة قدم (رونالدينيو) للمشاركة في احتفال المسيرة الخضراء في المغرب؛ حيث سخرتْ منها العديد من التعليقات، ومنها: ” أبي أعرف بس حتتكلم معاه بأي لغة بما إن الانجليزي عندها بعافية مش شوية بس شويتين ” ، و ” هوا مين اللي بيتصور مع مين ” ، و ” إعلان إفلاسه النهاردة.. أنا عرفت السبب إيه. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ” المسيرة الخضراء ” ، تظاهرة جماهيرية، ذات هدف استراتيجيّ، نظّمتها الحكومة المغربية، في شهر نوفمبر من عام 1975، لحملِ إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء، المُتنازع عليه.