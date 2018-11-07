الجيش اليمني يواصل تقدمه بالحديدة أمام تقهقر الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها على جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة بدعم غارات التحالف العربي وسط تقهقر الحوثيين وسقوط أكثر من 35 قتيل في إشتباكات ضارية منذ امس الثلاثاء.

وكشفت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات استهدفت تحصينات لميليشيات الحوثي الإيرانية في أطراف شارع الخمسين، وتجمع للقناصة في أحد المباني القريبة من مدينة الصالح أطراف 7 يوليو وصولاً لشارع التسعين، بالإضافة إلى تجمعات في المناطق المجاورة مع تأمين مواقع رئيسية .

ودمر طيران التحالف مرابض مدفعية للحوثيين كانت تستهدف مطاحن البحر الأحمر؛ الأمر الذي ساهم في تسريع عملية الجيش الوطني اليمني على هذا المحور.

كما تقدم الجيش اليمني بمحافظة البيضاء وسط اليمن وواصل تقدمه بإتجاه مدينة ” دمت ” بالضالع وسط معارك ضارية مع المتمردين .