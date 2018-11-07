بالصور.. العثور على مخلفات ونفايات طبية بعسير

أبها(صدى):

رصدت بعض ” الصور ” وجود مخلفات ونفايات طبية في الحريضة غرب عسير، وُضعت في أكياس النفايات العادية؛ للتخلص منها عبر عمال البلدية.

وعن ذلك، أوضحت مصادر أن هذا الإجراء يشكل خطرًا كبيرًا، يمكن أن ينشأ عنه كوارث صحية وبيئية، بالإضافة إلى أنه مخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون.

وذكر مختصون أن النفايات الطبية تشكل خطرًا كبيرًا على العاملين بالحقل الطبي، فكيف بغيرهم ممن لا يجيد التعامل معها نظرًا لمخاطرها.

حيث أشاروا إلى أن التعامل معها يحتاج إلى طرقًا خاصة، تضمن منع العدوى وتحول دون آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة.