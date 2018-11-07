” جوجل ” في طريقه لإخبار المستخدمين بالمطاعم التي تسبب تسمم

واشنطن(صدى):

اقترب ” جوجل ” من إخبار وتحذير المستخدمين من المطاعم التي من المرجح أن تتسبب قي التسمم الغذائي، وذلك بفضل خوارزمية ذكية جديدة، بالإضافة إلى التعاون مع باحثين من جامعة هارفارد الأمريكية؛ حيث أجرت شركة جوجل اختبارًا على نموذج تعلَّم الآلة في شيكاغو ولاس فيجاس لتحديد استعلامات بحث المستخدمين عن أشياء مثل ” تشنجات المعدة ” أو ” الإسهال ” .

ويأتي ذلك مع ربطها ببيانات الموقع، على وجه الخصوص المطاعم التي تمت زيارتها مؤخرًا، من الهواتف الذكية المستخدمة لإجراء عمليات البحث هذه؛ ثم تم إرسال مفتشي الصحة إلى عدد من المطاعم التي أشار إليها نموذج جوجل على أنه غير آمنة، والبعض الآخر الذي تم تحديده بالطرق التقليدية، مثل شكاوى المستهلكين.

وفي السياق نفسه، عندما قارن الباحثون النموذج بالتفتيش الروتيني من قبل الإدارات الصحية في لاس فيجاس وشيكاغو، وجدوا أن معدل الدقة الإجمالي في كل من المدن من المطاعم غير الآمنة التي اكتشفها النموذج كان 52.3%، بينما المعدل الإجمالي للكشف عن المطاعم غير الآمنة عبر عمليات التفتيش الروتينية عبر المدينتين كان 22.7%.