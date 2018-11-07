بونوتشي يكشف عن اللاعب الأحق بالكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

أكد مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، أن زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم.

وحول المرشح الأفضل لجائزة الفرانس فوتبول، رأى بونوتشي: ” فاران من ضمن المرشحين، من الرائع أن يفوز مدافع بها، ولكنني أرى أن رونالدو هو الأحق بهذه الجائزة ” .

ولم يفز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا وتربعه على صدارة هدافي البطولة مع فريقه السابق ريال مدري، وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الأفضل نظراً لجهوده مع منتخب بلاده كرواتيا الذي فاز بوصافة كأس العالم 2018 بالإضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا.