الحضور الجماهيري يتخطى النصف مليون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم(صدى):

تخطى الحضور الجماهيري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم حاجز النصف مليون مشجع ومشجعة خلال الجولات الثمان الماضية.

وسجلت الجولة الثالثة أعلى حضوراً جماهيرياً، بلغ 102 ألفاً و 509 مشجعين , تلتها الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعاً ومشجعة، ثم الجولة الأولى التي بلغ الحضور الجماهيري فيها 79100 ، فيما سجلت الجولة الثامنة حضوراً بلغ 69372 مشجعاً ومشجعة.

ووصل الحضور الجماهيري للجولة السابعة 48230 مشجعا ومشجع كأقل الجولات من حيث عدد الجماهير الحاضرة، فيما سجلت الجولة الخامسة حضور 55167 مشجعاً ومشجعة، مقابل 64334 مشجعاً حضروا الجولة السادسة.

وسجلت الجولة الثانية حضور 67409 مشجعين في مدرجات الملاعب، ليصل إجمالي الحضور الجماهيري في جميع الجولات الثمانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 571 ألفاً و 249 مشجعاً ومشجعة.