أمير القصيم يرفع الشكر لخادم الحرمين لإطلاقه سراح السجناء المعسرين في المنطقة

بريدة(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ما أمر به من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم .

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة ” نرفع أكف الضراعة للمولى سبحانه وتعالي أن يجزي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ويعظم لهما الأجر ، وأن يكونا ممن قال في حقهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) .

وأكد سمو أمير القصيم أن الجميع في هذه البلاد الطاهرة رزقهم الله بقيادة حانية تتلمس حاجات الشعب وتعمل على قضائها ، مما يؤكد على أن الجميع جسد واحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى .

وأشار سموه إلى أن الجميع في منطقة القصيم يعيشون فرحة لقاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وفرحة أخرى نستشعر عظمها بإطلاق صراح هؤلاء المعسرين الذين لا ليس لهم بعد الله إلا والد الجميع صاحب القلب الرحيم واليد الحانية الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – .

وقال سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ” كم من أسرة تعيش هذه الليلة فرحة قرب عودة عائلها وكم من أم تذرف الدمع سعادة بإطلاق سراح فلذة كبدها ، وهذا عمل عظيم وجليل ليس له إلا والد الجميع سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – ” .

وسأل سموه الله في ختام تصريحه أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما.