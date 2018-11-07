الخدمة المدنية تُكمل الربط بقواعد البيانات المركزية لوزارة التعليم

الرياض(صدى):

قامت وزارة الخدمة المدنية، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وبالتعاون مع وزارة التعليم بربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع نظام فارس في وزارة التعليم عبر الشبكة الحكومية الآمنة.

وتعد وزارة التعليم أول جهة حكومية ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة ” التزام ” ، والتي جاءت بعد العديد من التفاهمات المبدئية بين الطرفين، انتهت بتوقيع الاتفاقية الإطارية لعملية التكامل الإلكتروني، وتبادل البيانات بين الوزارتين. وقد تم استهداف وزارة التعليم كأول جهة حكومية يتم الربط معها عبر خدمة ” التزام ” بسبب تمركز نسبة كبيرة من موظفي الدولة المدنيين بوزارة التعليم، وكذلك لقطع شوط كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من الخدمة.

الجدير بالذكر أن خدمة ” التزام ” أُطلقت لتعالج أخطاء البيانات المدخلة، سواء على المستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، حيث مكنت الخدمة من نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.