بالصور.. تسليم شهادات المتدربين من منسوبي إمارة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

سلم وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤن الامنية ومدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي الاستاذ خالد بن محمد الغامدي شهادات المتدربين من منسوبي الاماره ضمن برنامج الامير نايف للاسعافات الاوليه .

وصرح المتحد الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني أن هذه الدوره تأتي ضمن سلسلة الدورات الاسعافيه التي وجه بها معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد القاسم لمنسوبي الاماره اثناء زيارته السابقه لمنطقة الباحه وبمتابعه من مدير عام الاداره العامه للتدريب الدكتور محمد السويح بالمركز العام .

وافاد الزهراني بأنه يمكن التسجيل في برنامج الامير نايف لمبادي الاسعافات الاوليه من خلال الرابط هنا