” الملك عبد العزيز للحوار الوطني ” يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز

سعيد العجل(صدى):

برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وقّع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يوم الأربعاء 29 صفر 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر 2018م، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، لنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ومواجهة الأفكار المنحرفة، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

وقد مثّل المركز في توقيع المذكرة سعادة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالعزيز السبيّل، فيما وقّعه عن جامعة الملك عبدالعزيز معالي مدير الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بحضور سعادة نائب الأمين العام للمركز الأستاذ إبراهيم العسيري ومدير عام أكاديمية الحوار للتدريب الأستاذ إسماعيل العُمري وذلك في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وبهذه المناسبة، رفع سعادة رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيّل الشكر إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل على رعايته ودعمه غير المحدود للمركز لتحقيق أهدافه من أجل تعزيز مفهوم الحوار والوسطية وتأصيل ونشر فكرة الاعتدال، منوهاً بالتعاون مع معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح ونبذ التطرف بكل أشكاله، عبر تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم المهنية عبر الدورات التدريبية وورش العمل، في إطار برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأكد السبيّل أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين المركز وكافة مؤسسات المجتمع لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية. وذلك من خلال تنفيذ حملات إعلامية توعوية مباشرة في المنشآت التعليمية والرياضية التابعة لهما خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الزيارات بين منسوبي المركز والجامعة من الباحثين والمختصين للتشاور مع بعضهما وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في مجال تأصيل منهج الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف والغلو، إضافة إلى التعاون في إقامة البرامج والأنشطة المتنوعة من حلقات نقاش حوارية، ومحاضرات، وندوات، وبرامج ومسابقات، وملتقيات، ومهرجانات، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجال الاعتدال ومحاربة التطرف، وكذلك دعم وتعزيز برامج وأنشطة الاعتدال التي تقع في دائرة كل منهما.