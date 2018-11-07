مرض خطير ينتج عن ” القبلات “
كشف العلماء عن مرض خطير قد ينتج عن ” القبلة ” ، لافتين إلى أنه يمكن لبكتيريا Helicobacter pylori ” الملوية البوابية أو جرثومة المعدة ” المحفزة للسرطان الانتقال من خلال القُبل، وذلك لأن أكثر من 60% من البشر مصابين ببكتيريا Helicobacter pylori.
وأكد العلماء، أن هذه البكتيريا تنسب إلى المسرطنات من الدرجة الأولى، وهذا يعني أن احتمال الإصابة بسرطان المعدة بسببها مرتفع جدًا؛ موضحين أن هذه البكتيريا تسبب في التهاب وقرحة المعدة، لذلك فإن علاجها يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب الأخصائي.
وفي السياق نفسه، أشاروا إلى أن علاجها ذاتيًا يلعب دورًا كبيرًا في ظهور سرطان المعدة الذي يقضي سنويًا على حياة 8 ملايين شخص في العالم؛ بينما تتواجد هذه البكتيريا في أماكن مختلفة من جسم الإنسان، حيث يمكن أن نجدها في تجويف الفم واللعاب، ” لذلك فإن قبلة بسيطة يمكن أن تصبح دافعا لتطور سرطان المعدة ” .
هزيم[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 ساعات
لااااااااااااااااااا
يعني مافيه تقبيل!!!
يعني نرمي القبله باليد يعني؟
كان زمان[ عدد التعليقات: 3229 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هذة ظاهرة منتشرة ..
أكثر من مرة أشوف أمهات يحبون أطفاله مع الفم ..
وش القصة .. (( بصراحة الوضع ما جاز لي ))
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4904 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربما في رذاذ الفم او سيلان اللسان امراض بكتيريا وجراثيم
قد تسبب عدو لطفك او طفلتك
بعدين ليه كذا تفتح عيون الاطفال ع اشياء غير حلوة قبل
الراس مثلما كان يفعل الرسول محمد صلى الله ع وسلم مع الاطفال
هزيم[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش اللي يجوزلك يا كان زمان!!
تبي الاب والام يعني يتحبحبون علشان يجوزلك!
هولاء ابناء تعرف وش معنى ابنك ابو بنتك وهم صغار يعني رضع وليسو اطفال بعد!
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10374 ] نشر منذ 1 ساعة
خلك بالسليم وخل القبلات 💏 بمكانها المباح وربك يحميك،، غير كذا العواقب وخيمة دنيا وآخره
كان زمان[ عدد التعليقات: 3229 ] نشر منذ 54 دقيقة
ياهزيم .. أحلم عليَ ..
أفهمني .. تقبيل الطفل مع الفم خطأ .. وسوء تربية .. وأمراض للطفل لقله مناعتة ..
وليس له علاقة بالأبوه والأمومة .. وقبله الفم ليس هذا محلها … (( أفهمني جيداً
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10374 ] نشر منذ 41 دقيقة
تقبيل الطفل بالفم غلط
لأنه ينقل البكتيريا لهالمخلوق النظيف ويسبب له كوارث