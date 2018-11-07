مرض خطير ينتج عن ” القبلات “

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشف العلماء عن مرض خطير قد ينتج عن ” القبلة ” ، لافتين إلى أنه يمكن لبكتيريا Helicobacter pylori ” الملوية البوابية أو جرثومة المعدة ” المحفزة للسرطان الانتقال من خلال القُبل، وذلك لأن أكثر من 60% من البشر مصابين ببكتيريا Helicobacter pylori.

وأكد العلماء، أن هذه البكتيريا تنسب إلى المسرطنات من الدرجة الأولى، وهذا يعني أن احتمال الإصابة بسرطان المعدة بسببها مرتفع جدًا؛ موضحين أن هذه البكتيريا تسبب في التهاب وقرحة المعدة، لذلك فإن علاجها يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب الأخصائي.

وفي السياق نفسه، أشاروا إلى أن علاجها ذاتيًا يلعب دورًا كبيرًا في ظهور سرطان المعدة الذي يقضي سنويًا على حياة 8 ملايين شخص في العالم؛ بينما تتواجد هذه البكتيريا في أماكن مختلفة من جسم الإنسان، حيث يمكن أن نجدها في تجويف الفم واللعاب، ” لذلك فإن قبلة بسيطة يمكن أن تصبح دافعا لتطور سرطان المعدة ” .