بالفيديو.. غادة عبد الرازق تبهر جمهورها بالرقص على ” الدقة المراكشية “

مليكة فؤاد(صدى):

أثار فيديو جديد نشرته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تفاعل كبير بين رواد التواصل الإجتماعي حيث ظهرت ” غادة ” ترقص الدقة المراكشية وهي إيقاع خاص بمدينة مراكش ، وذلك في ” قصر بلفلاح ” السياحي المعروف.

وعلقت غادة على الفيديو قائلة : “بلدي الثاني المغرب مراكش كثير مبسوطة ” .

وكانت غادة عبدالرازق قد وصلت مراكش بداية الأسبوع الجاري ،وتوجهت أمس إلى مدينة العيون في جنوب المغرب، لحضور إحتفالات بمناسبة تخليد المغرب لذكرى المسيرة الخضراء .