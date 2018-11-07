كويتية تعذب خادمتها حتى الموت والمحكمة توجه لها تهمة القتل العمد

خالد الظفيري(صدى):

أقدمت مواطنة كويتية على ضرب خادمتها الإثيوبية حتى الموت، حيث وجهت النيابة العامة في الكويت لها تهمتي ” القتل العمد والاتجار بالبشر ” .

وبالتطرق للتفاصيل، كانت المتهمة تضرب خادمتها بعصا خشبية وتسيء معاملتها، حتى ظهرت على جسمها الكدمات وبقع الدم، حيث اعترفت المتهمة بأنها ضربت الخادمة لتأديبها كونها ترفض العمل.

وأغلقت باب الغرفة عليها خشية أن يكتشف أحد آثار الضرب الذي تعرَّضت له، وعندما أعادت فتح الغرفة فوجئت بها جثة هامدة، فاضطرت إلى إخبار زوجها الذي أبلغ عن الوفاة.

وأنكرت قصدها قتل الخادمة، وأنها قامت بضربها بيدها أكثر من مرة منذ تاريخ الـ3 وحتى الـ 26 من شهر أكتوبر الماضي؛ بسبب عدم قيامها بالأعمال المنزلية.