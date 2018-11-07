20 فتاة مؤهلة للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة

الرياض(صدى):

تعاونت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل مع شركة الرميزان للذهب والمجوهرات في تنظيم برنامج تدريبي لتأهيل وتوظيف عدد 20 فتاة سعودية، للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات بالشركة، كدفعة أولى، ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع.

وشمل البرنامج التدريبي، الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة، عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج، وتمكينهن من الإلمام بمهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، فضلا عن تعريفهن بأنماط العملاء، وخصائص مسؤول البيع الناجح.

وتضمن البرنامج تعريفات بالذهب ومادته ومكوناته وعياراته، والطرق المتبعة في العرض والبيع، وأساليب كشف الغش التجاري، وكذلك التعريف بالمجوهرات والأحجار الكريمة.