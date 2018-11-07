20 فتاة مؤهلة للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة
تعاونت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل مع شركة الرميزان للذهب والمجوهرات في تنظيم برنامج تدريبي لتأهيل وتوظيف عدد 20 فتاة سعودية، للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات بالشركة، كدفعة أولى، ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع.
وشمل البرنامج التدريبي، الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة، عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج، وتمكينهن من الإلمام بمهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، فضلا عن تعريفهن بأنماط العملاء، وخصائص مسؤول البيع الناجح.
وتضمن البرنامج تعريفات بالذهب ومادته ومكوناته وعياراته، والطرق المتبعة في العرض والبيع، وأساليب كشف الغش التجاري، وكذلك التعريف بالمجوهرات والأحجار الكريمة.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات
المفترض قصر البيع بمحلات الذهب على السعوديات…
إش دخل أبو يمن بهالمجال…؟؟
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعصابات اليمنه وش الحل معهم….
التفو على قوانينكم…. وجابو الجنسيه البحرينيه
وهاهم قاعدين بمحلات الذهب
ومفتشين مكتب العمل…………. يتمشي لا حس ولا خبر
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 2 ساعتين
* سؤال/ محلات الذهب لمين مين الي يلبس ذهب ؟ النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فقط *