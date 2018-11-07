​مرسيدس X-Class X² توفر أكثر من 100 لون وتجهيزات خارجية جديدة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر ألوان الأبيض والأسود والفضي من بين أكثر خيارات الألوان المطلوبة لملاك السيارات الجديدة, ولكن هناك من سيرغب في الحصول على ألوان أخرى مميزة لسيارته. وهؤلاء من تستهدفهم مرسيدس مع باقة لونية جديدة في موديلات X-Class أطلق عليها X-Class X² Package والتي تم ادراجها في قائمة موزع مرسيدس في ميونيخ في ألمانيا بتكلفة تبلغ 4.742 ألف دولار.

وتتوفر الباقة اللونية الخاصة الجديدة في أكثر من 100 لون مثل اللون الوردي والأخضر اللامع والقرمزي ، ولهذا يتم الاختيار حسب التفضيلات الشخصية وهذه الألوان تعتبر الأولى من نوعها التي تتوفر لشاحنة بيك أب في العالم. كما تأتي الباقة مع ملصقات على الجزء الجانبي السفلي من الأبواب بسعر اضافي 2.696 ألف دولار ، كما يمكن الحصول على باقة ديزاين بزجاج خلفي مظلل وعدد من الألوان للاختيار منها للشعارات الأمامية والخلفية والصادمين ومقابض الأبواب وأغطية العجلات.

كما توجد باقة أخرى هي off-road التي تضيف تعليق أعلى من الطبيعي وعجلات 18 بوصة واطارات كبيرة 26560 بتكلفة 5.756 ألف دولار, كما يمكن تزويد الصندوق الخلفي بغطاء خاص ومقسم وصندوق للتخزين وقضبان جانبية لجعل السيارة أكثر عملية. وتقتصر هذه التحديثات على نسخ X250d 4Matic و X350d 4Maticويبدأن من سعر 53.726 ألف دولار و60.899 ألف دولار على التوالي في ألمانيا.