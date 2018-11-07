وكيل أعمال رونالدو: الكرة الذهبية ستختاره بلا منازع

طلال الغامدي(صدى):

يترقب عشاق نجوم الساحرة المستديرة الحدث العالمي في الثالث من ديسمبر المقبل للإعلان عن أفضل لاعب في العالم .

من جهته كشف وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجي مينديش،عن ثقته العمياء في فوز لاعب يوفنتوس الإيطالي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجاً بها .

وأكد مينديش: “هو اللاعب الأفضل في العالم والأفضل دائماً ” .

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي ” رونالدو ” فاز خمس كرات ذهبية في تاريخه (2008 و2013 و2014 و2016 و2017)، وهو نفس عدد مرات فوز منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي .