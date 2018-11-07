بالفيديو.. وزير الصناعة والكهرباء الأسبق يتحدث عن علاقته بالراحل القصيبي

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الصناعة والكهرباء الأسبق عبدالعزيز بن عبدالله الزامل عن علاقته برفيق الطفولة الراحل غازي القصيبي، قائلا: ” معرفتي بغازي كانت بحكم العائلة، وعبدالرحمن القصيبي كان ممثل الملك عبدالعزيز في البحرين “.

وأضاف الزامل خلال حواره ببرنامج ” وينك ” المذاع عبر قناة روتانا خليجية: ” غازي أكبر مني بأربع سنوات ولما كان في المدرسة الثانوية كنت في الصف الأول وهو كان بالصف الأخير “.

وتابع الزامل: ” معرفتي بغازي كانت عادية بحكم السن وتوطدت الصداقة أثناء مقابلتنا في لوس أنجلوس بأمريكا”، لافتا إلى أن غازي كان اقغرب لأخيه الأكبر محمد “.