بالفيديو.. وزير الصناعة والكهرباء الأسبق يتحدث عن علاقته بالراحل القصيبي
كشف وزير الصناعة والكهرباء الأسبق عبدالعزيز بن عبدالله الزامل عن علاقته برفيق الطفولة الراحل غازي القصيبي، قائلا: ” معرفتي بغازي كانت بحكم العائلة، وعبدالرحمن القصيبي كان ممثل الملك عبدالعزيز في البحرين “.
وأضاف الزامل خلال حواره ببرنامج ” وينك ” المذاع عبر قناة روتانا خليجية: ” غازي أكبر مني بأربع سنوات ولما كان في المدرسة الثانوية كنت في الصف الأول وهو كان بالصف الأخير “.
وتابع الزامل: ” معرفتي بغازي كانت عادية بحكم السن وتوطدت الصداقة أثناء مقابلتنا في لوس أنجلوس بأمريكا”، لافتا إلى أن غازي كان اقغرب لأخيه الأكبر محمد “.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمك ياغازي عبدالرحمن حسن القصيبي ….. انت ذكرى لاتنســـــــــــــــــــــــــى يامحاضر يامدير يادكتور ياشاعر ياسفير ياوزير ….. وانت فخـــــــــــــــــــــــــــــر للعائلة كما الأجداد رحمكم الله كلكم أجمعين آمين.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 5 دقائق
* وانت ياحضرة المهندس الوزير/ عبدالعزيز عبدالله الزامل لك الشـــــــــــــكر الجزيل على الذكرة الطيبة واطال الله في عمرك *