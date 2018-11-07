إنطلاق منصة ” سابر ” لفحص الواردات وتسهيل دخولها للمملكة
أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن إنطلاق منصة سابر الإليكترونية وذلك لخدمة الموردين وأصحاب المصانع المحلية في فحص المنتجات وإصدار شهادات إليكترونية لها وتسهيل دخولها للسوق المحلي بالتعاون مع الجمارك .
وتهدف المنصة إلى تسهيل الخدمات مع رجال الأعمال وسرعة إنجاز مطابقة المنتجات والحصول على الشهادات المطلوبة .
ومن المقرر عقد ورش عمل داخل وخارج المملكة للمستفيدين وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر ، كما يمكن التعرف على المنصة عبر الرابط :هنا
اترك تعليقاً