إنطلاق منصة ” سابر ” لفحص الواردات وتسهيل دخولها للمملكة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن إنطلاق منصة سابر الإليكترونية وذلك لخدمة الموردين وأصحاب المصانع المحلية في فحص المنتجات وإصدار شهادات إليكترونية لها وتسهيل دخولها للسوق المحلي بالتعاون مع الجمارك .

وتهدف المنصة إلى تسهيل الخدمات مع رجال الأعمال وسرعة إنجاز مطابقة المنتجات والحصول على الشهادات المطلوبة .

ومن المقرر عقد ورش عمل داخل وخارج المملكة للمستفيدين وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر ، كما يمكن التعرف على المنصة عبر الرابط :هنا