هجوم شرس من نيمار ضد حكم باريس سان جيرمان ونابولي

نواف السالم(صدى):

اشتد هجوم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، ضد حكم مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي، بيورن كويبرس، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا؛ حيث شهد اللقاء عدة لقطات جدلية تحكيميًا، أبرزها ركلة الجزاء التي تعادل منها نابولي، وكانت من موقف تسلل.

وصرّح ” نيمار ” قائلًا: ” الحكم قال لي أمرًا لا يجب أن يقوله، وكان شيئًا مهينًا، رافضًا الكشف عما قاله له الحكم، أو شرح تفاصيل الواقعة، التي أثارت غضب اللاعب البرازيلي من قبل الحكم الهولندي.

ومن جانبها، أشارت تقارير صحفية، إلى أن الواقعة قد ترجع إلى لقطة حصول نيمار على خطأ، ومحاولته التسديد ولكن لاعب نابولي اعترض مساره، الأمر الذي احتج عليه نيمار، لكن ذلك كلفه بطاقة صفراء؛ بسبب الاحتجاج على عدم تحرك لاعب نابولي.