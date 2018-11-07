دارة الملك عبدالعزيز تستعرض المكانة التاريخية للقصيم بمناسبة زيارة خادم الحرمين

سالم المطيري(صدى):

قامت دارة الملك عبدالعزيز باستعراض المكانة والقيمة التاريخية لمنطقة القصيم، منذ العصر الجاهلي مرورا بالعهود الإسلامية وحتى الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين.

وشمل استعراض دارة الملك عبدالعزيز الدور الذي لعبته منطقة القصيم في توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لافتة إلى موقعها المتميز في شبه الجزيرة العربية، وزيارة الملك عبدالعزيز التاريخية لمنطقة القصيم، والزيارات التاريخية لملوك المملكة المتعاقبين لمنطقة القصيم.

وأوضحت الدارة المكانة التاريخية للقصيم وذكرها في الشعر الجاهلي، ودخول قبائلها الإسلام منذ العام التاسع الهجري، وموقعها المتميز وخصوبة أرضها، واشتغال أهلها بالتجارة، واشتهار تجارها المعروفين باسم العقيلات بالصدق والأمانة، حيث بلغوا بتجارتهم عبر القوافل للعراق والشام ومصر، ما أهلهم لتسيير قوافل الحج.