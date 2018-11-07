بعد تعرضه لوعكة صحية.. خالد عبد الرحمن يغادر المستشفى

نايف السالم(صدى):

قام الفنان خالد عبدالرحمن بمغادرة المستشفى؛ وذلك بعد تلقيه العلاج اللازم؛ إثر تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش.

وعن ذلك، قال بندر عبدالرحمن، مدير أعمال الفنان خالد عبدالرحمن، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن شقيقه يتمتع بصحة وعافية.

كما وجه ” بندر ” الشكر لكل من سأل عن الوضع الصحي لأخيه .