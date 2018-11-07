مقترحات يجب مراعتها عند إنشاء أبراج جديدة بـ ” مشعر منى “
قدم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل 12 مقترحًا يجب مراعاتها عند إنشاء أبراج جديدة بـ ” مشعر منى ” ؛ وذلك خلال ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة في أبراج منى على ضوء مخرجات موسم حج 1439.
وعن هذه المقترحات، فجاء أبرزها أن يراعى في إنشاء أي أبراج جديدة المواصفات الفندقية، واستغلال التوسع الطولي في رفع القدرة الاستيعابية لـ ” مشعر منى ” .
حيث يحقق هذا الأمر جزءًا هامًا من برنامج ” ضيوف الرحمن ” ؛ الذي يسعى لرفع عدد الحجاج والمعتمرين والانتقال من مرحلة تقديم الخدمة إلى تقديم الضيافة.
وشملت هذه المقترحات أيضًا ” توفير المرافق الخدمية في الأبراج الطاقة الاستيعابية للغرف‘ أدوار الخدمات لا بد أن تستوعب على أقل تقدير 40 شخصا، بدروم لكل برج من الأبراج وتقسيمه إلى أقسام للمغاسل والنفايات والإعاشة ونحوها ” .
فايز الشهــــــــري[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرا
A.awad[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 45 دقيقة
لانعرف السبب عدم بناء أبراج في (( منى )) بدل الخيام اللي تعرقل الخدمات … ومن أضرار الخيام الحرايق ، الأخلاءعندالخطر ، أخذمسطحات أفقيه كبيره مع ضيق المساحه في منـى بسبب الجبال .
من فوائد الأبراج تبني أفقي حتى أربعين دور أوأكثر بأنصنصيرات عملاقه ، ويراعا في كل برج الغرف كبيرة المساحه
ومكتملة الخدمه من دورات المياه وغيرها ،تخطيط الشوارع ومراكز طواري ، ويعمل في أعلى كل برج مهبط هيلوكبتر
للطواري … وتكون نسبة مواصلات طواري الأسعاف 90% طائيرات إخلاء ،،، وبهذا سوف يأخذموقع برج من الأبراج
موقع أربع خيام تستوعب خمسين حاج تكديس والبرج يأخذبالراحه عشرات المئات بل الوف ، وقبل ماتبنى الأبرج
وضع البنيه التحتيه الصلبه والضخمه من صرف صحي ، كهربا ، مياه شرب ووضوء ، وغاز مؤمن .
مجرد إقراح متواضع …..