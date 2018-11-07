مقترحات يجب مراعتها عند إنشاء أبراج جديدة بـ ” مشعر منى “

حمود العنزي(صدى):

قدم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل 12 مقترحًا يجب مراعاتها عند إنشاء أبراج جديدة بـ ” مشعر منى ” ؛ وذلك خلال ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة في أبراج منى على ضوء مخرجات موسم حج 1439.

وعن هذه المقترحات، فجاء أبرزها أن يراعى في إنشاء أي أبراج جديدة المواصفات الفندقية، واستغلال التوسع الطولي في رفع القدرة الاستيعابية لـ ” مشعر منى ” .

حيث يحقق هذا الأمر جزءًا هامًا من برنامج ” ضيوف الرحمن ” ؛ الذي يسعى لرفع عدد الحجاج والمعتمرين والانتقال من مرحلة تقديم الخدمة إلى تقديم الضيافة.

وشملت هذه المقترحات أيضًا ” توفير المرافق الخدمية في الأبراج الطاقة الاستيعابية للغرف‘ أدوار الخدمات لا بد أن تستوعب على أقل تقدير 40 شخصا، بدروم لكل برج من الأبراج وتقسيمه إلى أقسام للمغاسل والنفايات والإعاشة ونحوها ” .