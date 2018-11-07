رئيس المنظمة العربية للسياحة يزور قصر بن رقوش وقرية الأطاولة الأثرية

فيصل العنزي(صدى):

زار رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بحضور مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الاستاذ زاهر الشهري قصر ” ابن رقوش ” التاريخي، وقرية الأطاولة الأثرية بمنطقة الباحة وذلك خلال زيارته لمنطقة الباحة حيث اطلع على تراث المنطقة وأبرز ما تحتويه، وكيف كانت حياة الأجداد في هذه القرى.

وأشاد رئيس المنظمة في ختام جولته بجهود سمو امير المنطقة على دعم السياحة والتراث بالمنطقة وكذلك جهود سمو رئيس الهيئة على دعم المنطقة والاهتمام بمجال السياحة والتراث وجهود الاهالي والمجامع المحلي وحرصهم على إبقاء معالم التراث على ما كانت عليه وكذلك جهود فرع هيئة السياحة على الاهتمام بالمواقع التراثية والاثرية