النفط يهبط في ظل إمدادات جيدة

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تتعزز التوقعات بتوافر إمدادات جيدة بالسوق في الوقت الذي يزيد فيه الإنتاج.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت 71.83 دولار للبرميل متراجعا 30 سنتا أو 0.4 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.84 دولار للبرميل بانخفاض قدره 37 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 17.4 بالمئة و19.7 بالمئة على الترتيب من أعلى مستوى لهما في أربع سنوات المسجل في أكتوبر تشرين الأول.