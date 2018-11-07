مدرب منتخب الشباب: نطمح للأفضل بالمونديال

نواف السالم(صدى):

أوضح خالد العطوي، مدرب المنتخب الوطني للشباب، أن جميع الجهاز الفني للمنتخب لا يركز على الأمور المالية، قائلًا: ” عقدنا مع الوطن مفتوح في أي مجال ونحن تحت رهن إشارته، ونعمل على أن نرد ولو جزءا بسيطا إلى السعودية ” ، لافتًا إلى أنه منذ تكليفه بالإشراف على الأخضر تحت 19 عامًا، كان هدفه التأهل إلى كأس العالم عن طريق الفوز بكأس آسيا.

وفي السياق نفسه، صرّح ” العطوي ” قائلًا: ” إذا كان هناك شك يراودني بنسبة 1% بأنني لن أحقق اللقب، لم أكن سأوافق على إكمال المهمة، ومن أجل الفوز باللقب عملنا على العديد من الأهداف التكتيكية والفنية بجانب متابعة أرقام بطلي آخر نسختين. ”

وأضاف مدرب منتخب الشباب: ” عملنا مع المنتخب منذ عامين، وواجهتنا بعض العوائق لكننا وضعنا برنامج عمل مميزا بمساعدة اتحاد الكرة وهيئة الرياضة، وركزنا على جمع المواهب من جميع أنحاء السعودية حتى نحقق أقصى فائدة وتابعنا دوري المناطق، ولم يتحقق الإنجاز بمحض صدفة بل نتاج جهود وعمل منظم ” ، مؤكدًا: ” نطمح للأفضل في كأس العالم ببولندا 2019، وسنعمل على أن نكون ندًا قويًا، ولدينا أرقام قياسية بالفوز في 16 مباراة وعدم التعرض لأي خسارة. ”

ومن الجدير بالذكر، أن منتخب الشباب اقتنص كأس آسيا تحت 19 بإندونيسيا يوم الأحد الماضي، بعدما فاز في جميع المباريات وكسب كوريا الجنوبية في النهائي بهدفين مقابل هدف، كما حجز الأخضر مقعدًا في مونديال بولندا 2019 تحت 20 عامًا.