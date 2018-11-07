إفتتاح مكتبة للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك

محمد السعران(صدى):

دُشنت في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك صباح أمس أول مكتبة للأطفال يتم تنفيذها على مستوى مستشفيات منطقة تبوك وذلك في إطار التعاون المشترك بين المستشفى والإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ضمن مبادرة (أحلى أوقاتي) والتي نفذتها روضة فرسان الشمال ، وأوضحت مشرفة البرنامج ليلى عبدالكريم أن المبادرة تضمنت تزويد بهو العيادات الخارجية بالمستشفى بمكتبة تحتوي على قصص تربوية وترفيهية تشتمل فعالية (اصنع كتابي بنفسي ) و ( مسرح للطفل ) ، وأفلام قصصية تعرض من خلال جهاز العرض البصري ( البرجكتور ) ، يمكن للأطفال الاستفادة منها أثناء وقت انتظارهم في المستشفى ، وتهدف إلى تطوير مهاراتهم التفاعلية وتنمية الذكاء العاطفي و مهارات التواصل ، وتطوير قدرات الأطفال على التفاعل مع الآخرين .مؤكدة على أهمية القراءة في مساعدتهم على اكتساب المعرفة التي تؤدي إلى نمو التحصيل الأكاديمي في المدرسة بالنسبة للمتعلمين ، وتفتح أمامهم أبواباً واسعة للاطلاع على إنتاج الآخرين الفني والعلمي والفكري ومعرفة أحدث الاختراعات والاكتشافات والأساليب التعبيرية والفكرية .

من جهته أوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي أن مكتبة الأطفال بالمستشفى سوف تساهم في توفير أجواء مريحة للأطفال خلال تلقيهم العلاج داخل المستشفى مما يساهم في التخفيف من آلامهم ، إلى جانب استغلال الوقت لتنمية مهاراتهم وقدراتهم . مثمناً في الوقت نفسه التعاون المشترك والمثمر مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك والتي تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة . مؤكداً على أن المستشفى تحرص على دعم وتعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي ، ما يحقق الأهداف المرسومة في شتى مجالات التعاون المشترك .