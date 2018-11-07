” غرد عن حبك للملك سلمان ” يتصدر ترند تويتر

الرياض(صدى):

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاجا في حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يحمل الهاشتاج عنوان ” غرد_عن_حبك_للملك_سلمان ” .

وتصدر هاشتاج ” غرد عن حبك للملك سلمان ” ترند ” تويتر ” ، حيث انهالت التغريدات المعبرة عن حب المواطنين والمقيمين في المملكة لخادم الحرمين، وتضمنت التغريدات على الهاشتاج أدعية للملك سلمان بطول العمر والصحة والعافية.

ومن جانبه، علق مغرد: ” حُب الملك سلمان يعني عشق الوطن بكل ولاء وإنتماء وفداء ” ، بينما قال مغرد آخر:” أحببناك حب عهد ووعد ووفاء ” .

وقال مغرد ثالث: ” حبي له أكبر من جبال طويق يالله عساها تبطي سنينه ” ، بينما عقب مغرد رابع: ” الله يحفظك لنا ويطوّل عمرك ” .

وأشار مغرد خامس: ” اللهم احفظ الملك سلمان من كل شر، وارزقه يارب البطانه الصالحة الناصحة ، اللهم انصره وسدده وأيده وكن له عونا في كل ما أهمّه وانصر به الأّمه يا ذا العطاء والمنّه واحفظ ولي عهده وطوّل أعمارهم ع ماتحب ياربي وترضى ” .

وتابع مغرد سادس : ” نحبك ونجدد البيعة لك يا ولي أمرنا ” .