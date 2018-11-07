استئصال الفص الأمامي لثلاثيني عانى من الصرع بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

تمكن فريق طبي بمركز العلوم العصبية ممثلاً في قسم جراحة المخ والاعصاب و وحدة مراقبة الصرع بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من انهاء معاناة شاب ثلاثيني من نوبات الصرع المستعصي والمقاومة للعقاقير الطبية المختلفة لأكثر من ١٠ سنوات.

وأوضحت استشاري المخ والاعصاب ورئيسة وحدة مراقبة الصرع الدكتورة هنادي ابو العلا انه تم استقبال حالة الشاب والمحولة من احدى مستشفيات مدينة الطائف حيث كان يعاني من نوبات الصرع المستعصي وبدأت خطة علاج المريض بتنويمه في وحدة مراقبة الصرع وعمل تخطيط الدماغ الخارجي و المتواصل لعدة ايّام بدون أن يتم تحديد بؤرة النشاط الصرعي بدقة.

وأضافت انه وبعد عمل الفحوصات اللازمة والتي شملت اشعات مختلفة من رنين مغناطيسي و أشعة نووية والتي هي أيضاً لم تحدد موقع البؤرة بعد حيث تم مناقشة الحالة مع قسم جراحة المخ والاعصاب وقرر الفريق الطبي بوضع اقطاب تخطيط الدماغ تحت الجافية جراحيا والتي استغرقت مايقارب 6 ساعات لتبدأ بعدها مرحلة تسجيل نوبات صرع اخرئ والتي استغرقت ٦ ايّام لتحديد دقيق لبؤرة النشاط الصرعي، حيث أشارت الى انه تعتبر هذه الطريقة نقلة نوعية في مجال تشخيص حالات الصرع المستعصي جراحيا .

وتم ولله الحمد تحديد بؤرة الصرع بدقه عالية وبعدها ادخل المريض لغرفة العمليات حيث قام استشاري جراحة المخ والاعصاب الدكتور مبشر أحمد بإستئصال الفص الأمامي الأيمن حيث شاركه طاقم طبي متخصص من قسم التخدير لحالات المخ والاعصاب وكذلك مشاركة رئيس وحدة الفسيولوجيا العصبية الدكتور اسامة شمس وذلك بعمل تخطيط المخ اثناء العميله مع تحديد المناطق التي لها وظيفة حيوية و مهمة بالفص الأمامي وأهمها منطقة الحركة حتى لا يتم اصابتها جراحيا واستغرقت العميله اكثر من ٨ ساعات تكللت بالنجاح وبعد مرور ٤ ايّام خرج المريض من المستشفى وحالته مستقره ولله الحمد ويتمتع بأتم الصحة والعافية.