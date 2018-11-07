مؤسسة النقد: عمليات ” مدى أثير ” تقفز 10 مرات منذ بداية 2018

الرياض(صدى):

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن تحقيق نظام المدفوعات الوطني ” مدى ” نمواً في حجم عملياتها بنسبة بلغت 44.9% ليصل حجمها التراكمي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 826 مليون عملية، مقابل نحو 570 مليون عملية للفترة المماثلة من عام 2017، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عمليات نقاط البيع “مدى” في الفترة ذاتها ما يزيد عن 189.3 مليار ريال مقارنة مع 163.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبزيادة بلغت 16.3%.

كما أظهرت الإحصائيات أن حجم عمليات نظام المدفوعات الوطني ” مدى ” قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 95.9 مليون عملية تم تنفيذها عبر مختلف القنوات التابعة للنظام التي تشمل مدفوعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وعمليات الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت، مقارنة مع 88.5 مليون عملية لشهر سبتمبر الماضي وبزيادة بلغت 8.3%، في حين بلغت قيمة العمليات المنفّذة خلال الشهر الأخير 19.3 مليار ريال.

وعلى نحو مرافق فقد سجلت خدمة “مدى أثير” قفزة نوعية في حجم العمليات المنفّذة بواسطتها منذ بداية العام الحالي لتزيد مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 10 مرات مقارنة مع نهاية العام الماضي 2017، مسجلة تنفيذ 22,1 مليون عملية، مقابل مليوني عملية تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2017 بزيادة وصلت نسبتها إلى 978%، فيما بلغت قيمة العمليات المنفذة عبر “مدى أثير” خلال شهر أكتوبر الماضي 753,5 مليون ريال، مقابل 65,9 مليون ريال لشهر ديسمبر 2017، وبنمو قدره 91.2%.

وتعدّ خدمة “مدى أثير” من بين حزمة خدمات “مدى” المضافة، التي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، الذي يتيح لحامل البطاقة من خلال الخدمة، إمكانيةَ إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ نقاط البيع، مع ما تحمله الخدمة من خيار إضافي لتعزيز مستوى الأمان عبر إمكانية إدخال رقم سري للعملية.

وشهدت الخدمة منذ إطلاقها في شهر اكتوبر من عام 2016 إقبالاً مطّرداً لدى حاملي بطاقات مدى، بالنظر إلى ما تضيفه من أبعادٍ في السرعة والمرونة لإتمام عمليات الشراء خاصة بالنسبة للعمليات ذات القيمة السعرية المنخفضة، وسجلت الخدمة حصة متصاعدة من إجمالي عمليات ” مدى ” لتستحوذ خلال شهر أكتوبر الماضي على ما نسبته 23% من العمليات وبنمو متسارع منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت حصتها 2.8% نهاية العام الماضي، وليبلغ بذلك إجمالي حجم عمليات الخدمة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 115,6 مليون عملية وبقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

ودفعت التطورات الأخيرة التي شهدها نظام المدفوعات الوطني ” مدى ” إلى تحفيز معدلات الإقبال على خدماتها وتحديداً فيما يخص خدمة “مدى أثير” ومن بينها طرح خدمة “مدى Pay” التي تمكّن حاملَ البطاقة من تنفيذ عمليات الدفع للعمليات الشرائية التي لا تزيد قيمتها عن 100 ريال للعملية الشرائية الواحدة، من خلال الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، عبر تطبيق خاص يتمتع بأقصى معايير الأمان والحماية، ويتيح التطبيق لحاملي البطاقات المُصدّرة من البنوك سواء المرتبطة بالحساب الجاري أو الائتمانية، حفظَ بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الهاتف الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر بمجرد تمرير الجوال على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة “مدى أثير”. وتأتي هذه التطورات ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وذلك في مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي.