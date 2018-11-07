بالصور.. ​” ريفيليوشن Racecars ” تطلق سيارة سباقية جديدة خفيفة الوزن بقوة 345 حصان

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة Revolution Racecars التي أسسها فيل أبوت عن تقديمها أول منتجاتها وهي سيارة سباقية لم يعلن لها اسم بعد, وتاتي السيارة السباقية بهيكل خفيف الوزن مع قنوات من ألياف الكربون وبوزن يبلغ 750 كجم , وكان وزن السيارة قد زاد عن الأرقام السابقه لها بسبب القوة الحصانية التي تصل الي 345 حصان بدلاً من 296 حصان كما أعلن في السابق.

وتنتج القوة من محرك V6 سعة 3.7 لتر مستعار من فورد وترسل القوة للعجلات الخلفية مباشرة عبر ناقل حركة متتابع 3MO من 6 سرعات. وتستفيد السيارة من نظام استجابة سريعة للخانق بفضل تعديل المحرك بصورة جيدة كما تأتي بنظام عادم فريد مع صوت سباقي مميز. وقالت الشركة أن السيارة تركز بصورة أساسية على الاعتمادية كما أن المحرك يتماشي مع تكاليف التشغيل المحدودة للسيارة .

ولا توجد صور داخلية للوحة القيادة الخاصة بالسيارة التي لم تختلف عن بعض التصورات التي ظهرت لها في سبتمبر ولكن يعتبر التحكم في كل وظائف السيارة من خلال أزرار ومفاتيح على عجلة القيادة كما في سيارات الفورميلا 1. وستطلق السيارة في أحد الحلبات بسعر يتوقع أن يبدأ من 129.660 ألف دولار في بريطانيا .