عجوز تفارق الحياة بعد تصويتها لأول مرة في الانتخابات الأمريكية

واشنطن(صدى):

قامت ثمانينية أمريكية من ولاية تكساس بالتصويت لأول مرة في الانتخابات الأمريكية النصفية الخميس الماضي ثم تفارق الحياة بعد أربعة أيام.

وفي التفاصيل، قامت حفيدة العجوز باصطحابها إلى مركز للتصويت المبكر يوم الخميس في ” غراند برايري ” وبعد الإدلاء بصوتها توفيت، ورغم معاناتها من الالتهاب الرئوي والانتقال إلى دار لرعاية المسنين، كانت فيليبس تصر على التصويت هذه المرة وأنابيب الأكسجين مثبتة في أنفها، وكانت تخبر كل من تقابله أنها ستصوت هذا العام.

وكان الأمريكيون أدلوا بأصواتهم يوم الثلاثاء لتجديد كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.