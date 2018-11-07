” واتسآب ” يكشف عن حالة واحدة قد تعرض مستخدميه لفقدان البيانات

وكالات(صدى):

طالب تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” مستخدميه بأجهزة أندرويد بضرورة التحقق من ملفات النسخ الاحتياطي قبل 12 نوفمبر ” تشرين الثاني ” الجاري، وإلا فإنهم قد يتعرضون لفقدان البيانات

وأوضح أن السبب وراء ذلك هو بدء تنفيذ اتفاقية بين شركة واتس آب وشركة جوجل تنص على عدم تخزين ملفات النسخ الاحتياطي لتطبيق واتسآب بخدمة جوجل السحابية درايف اعتباراً من هذا التاريخ.

وأشارت واتسآب إلى أن ملفات النسخ الاحتياطي، التي لم يتم تحديثها لفترة أطول من عام، فإنه سيتم حذفها من خدمة غوغل درايف تلقائياً، ولذلك يتعين على مستخدمي واتسآب إجراء عملية النسخ الاحتياطي يدوياً وتحميلها على حساب جوجل درايف قبل هذا التاريخ، حتى يتم تحديث ملفات النسخ الاحتياطي الموجودة، وحتى يتم حمايتها من الحذف التلقائي.

ولكي يتمكن المستخدم من تحميل نسخة من ملفات النسخ الاحتياطي من تطبيق واتسآب على خدمة جوجل درايف، فإنه يتعين عليه استدعاء بند الدردشة في إعدادات واتساآب، ثم يتم تحديد بند نسخ احتياطي للدردشة.