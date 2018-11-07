بالفيديو.. بيل جيتس يفاجئ آلاف الحضور بـ ” البراز “

واشنطن(صدى):

أقدم مؤسس شركة ” مايكروسوفت ” والملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس، على تصرف مفاجئ ومقزز أمام آلاف الحضور بمعرض ” اختراعات المراحيض ” في الصين.

وتحدث بيل جيتس، عن خطورة النفايات البشرية ” البراز ” ، حاملًا وعاء من الفضلات البشرية على المنصة لمدة 10 دقائق تقريبًا، قبل أن يمسك به ويعيده إلى الداخل؛ قائلًا: ” قد يتساءل الكثير منكم ما هذا الذي أنا ممسك به، أنتم على حق إنه براز. ”

وأوضح مؤسس مايكروسوفت: ” جئت ممسكًا بهذه الكمية الصغيرة من البراز، والتي عليكم أن تعلموا أنها يمكن أن تحتوي على 200 تريليون خلية من فيروس الروتا، و20 مليار من بكتيريا شيجلا، و100 ألف بيضة دودة طفيلية ” ، مضيفًا: ” لكم أن تتخيلوا أن تلك الكمية الصغيرة من البراز، يمكن أن تتسبب في وفاة نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام. ”

ومن الجدير بالذكر، أن المعرض الصيني يهتم بعرض 20 شركة ومؤسسة تقنيات جديدة من المراحيض، والتي كشف بعضها عن مراحيض تحتوي محطات لمعالجة النفايات البشرية، وتعمل بالطاقة الذاتية، أطلق عليها اسم ” معالج أومني ” .