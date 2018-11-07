السجن 13 عاما لملكة جمال تزعمت عصابة
لم تشفع لها ملامحها الهادئة التي توجتها بملكة جمال أوراسيا عام 2016 بعد أن استغلته في جذب رجل أعمال ودبرت كمين لسرقته وإبتزازه لينتهي بها المطاف بين جدران السجن مدة تصل إلى 13 عام ، إنها ملكة الجمال ” سيبال دميرالب ” التي لم تتجاوز بعد الثالثة والعشرين من عمرها.
ووفقاً لصحيفة ” صباح ” التركية فقد حكم القضاء التركي عليها بهذه العقوبة على أثر عدة إتهامات وهي النهب ، حجز حرية ، تشكيل عصابة بهدف الإبتزاز .
وكانت ” سيبال ” قد دعت رجل أعمال يعمل بتجارة المجوهرات لتناول الإفطار معها وبمجرد دخوله للمنزل فوجئ بأشخاص يضربونه وقاموا بإحتجازه وتصويره عارياً لإبتزازه .
وعلى الفور تقدم رجل الأعمال بالشكوى التي أثبتت التحقيقات صحتها ولم تشفع دموع الندم لـ “سيبال” لتنال جزائها .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 53 دقيقة
بورعي يتبرع ليصبح سجانها….
ايوههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5211 ] نشر منذ 52 دقيقة
الجمال قد يكون نقمه بدل مايكون نعمه-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5211 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههه
سيد بورعي سوف تسجن هيا وعصابتها مع بعض-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ 39 دقيقة
ارخصت جسدها
ولأن سنين عمرها ما عليها حسافة
مراهق القرن العشرين[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 34 دقيقة
ماهي مشكلة انسجن معها 13 سنه مادام معاي القمر مالي ومال النجوم