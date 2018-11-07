جدة تطلق أول نافورة للقهوة بالعالم في يومها العالمي

نايف السالم(صدى):

تشهد احتفالات جدة هذا العام بالأسبوع العالمي للقهوة إطلاق أول نافورة للقهوة في العالم؛ وذلك في مظهر احتفالي جديد ومختلف، والأول من نوعه على مستوى العالم.

وعن هذه الاحتفالات، فإنها ستشهد عددًا من الأنشطة والفعاليات؛ لأجل تطوير صناعة القهوة، وفتح أبواب المنافسة بين روادها، والتوعية بأهميتها في التقليل من آثار التغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتفالات ستستمر 4 أيام بمجمع ” البوليفارد ” ؛ وذلك بهدف تجميع عشاق القهوة والتعريف بمكانة مدينة جدة ودورها الراسخ في تصدير البن من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا؛ وكونها معبرًا تجاريا مهمًا للبن في المملكة.