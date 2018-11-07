بطاقات دعوة تخضع رئيس الفيفا للتحقيق

ماجد محمد(صدى):

أعلن القضاء السويسري إخضاع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، ومدع عام في منطقة جنوب سوسيرا يدعى ” رينالدوا أرنولد ” بسبب قبول الأخير دعوات عديدة من رئيس الفيفا لحضور مناسبات كروية عالمية بطرق غير نزيهه .

وكانت تسريبات ” فوتبول ليكس ” قبول المدعي العام لمنطقة هو-فاليه جنوب سويسرا لبطاقة دعوة من ” جياني إنفانتينو ” ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا ” لحضور مونديال روسيا 2018، وجمعية ” فيفا ” العمومية 2016 في المكسيك، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016 (من تنظيم الاتحاد الأوروبي) في ميلانو .

كما كشف البريد الإلكتروني لأرنولد ” المدعي العام ” عن رسالة خاصة لرئيس الفيفا جاء فيها “شكرا جزيلا على بطاقات نهائي دوري أبطال أوروبا، نجلي الأصغر سيذهب مع زوجتي ” إلا أن القضاء أكد أن المدعي العام سيحتفظ بمنصبه، حتى هور الحقيقة في التحقيقات .