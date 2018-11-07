نداء شرارة: شيرين معلمتي.. وأتخلى عن صوتي ولا أتنازل عن حجابي

عمّان(صدى):

تحدثت المطربة الأردنية نداء شرارة، عن الحجاب وإمكانية التخلي عنه تحت أي ظرف؛ مؤكدةً أن ذلك لن يحدث وإن اضطرها الأمر أن تتخلى عن صوتها.

وقالت نداء شرارة: ” قد أتخلى عن صوتي ولكن لن أتنازل عن حجابي، أحب نفسي بهذه الصورة وسأبقى عليها ” ، مضيفةً: ” لا أنكر أن الحجاب حدّ من انتشاري بصورة أسرع، ولكني حتى وإن لم أكن محجبة ما كنت لأتنازل عن الشروط التي وضعتها للاستمرار في الوسط الفني. ومن الأساس لم أشعر أن الحجاب يقيّدني. ”

وأضافت: ” وعندما صرحت من قبل أنني من خلال مشاركتي في البرنامج، حطمت العديد من الحواجز لم أقصد بذلك الحجاب لأنه على رأسي وفي قلبي، إنما كنت أقصد أنني تغلبت على خوفي من الغناء، واستطعت أن أمثل الفنانة المحجبة بأفضل صورة. ”

وعلى جانب آخر، صرّحت نداء شرارة عن مشكلتها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب: ” علاقتي بها جيدة، هي من دعمتني في البرنامج. وكنت أشعر بالأمان لأنني ضمن فريقها وما حدث أخيراً كان سوء تفاهم نتيجة متاجرة البعض بما حدث. نعم حزنت قليلاً بسبب تصريحها في برنامج ” مجموعة إنسان “، ولكن رديت بشكل صريح عبر صفحتي على إنستجرام. ”

وتابعت الفنانة الأردنية: ” وما يدلّ على أنني لا أحمل في قلبي ضغينة، أنني حذفت الرد عقب 4 ساعات لأنها في النهاية وقفت إلى جانبي ودعمتني وأحبها من كل قلبي وأتمنى لها الخير. نعم وجهت لها عتابًا لأنها معلمتي وحتى بعد 20 عامًا في الفن، سأظل أذكر أنها معلمتي. “