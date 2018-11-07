مذيعة شهيرة تتعرض لانتقادات لاذعة بعد نشرها صورة حميمة تجمعها بوزير إيطالي

روما(صدى):

نشرت المذيعة إليسا إيسواردي صورة ” حميمة ” لها مع الوزير ماتيو سالفيني، تعلن فيها عن انفصالهما، مما أثار ضجة وعرضها لموجة من الانتقادات من قبل متابعيها.

وظهرت إيسواردي في الصورة مع سالفيني على السرير، وهما الاثنان شبه عاريان، وعلقت على الصورة: ” لن افتقد ما تبادلناه، بل سأفتقد ما كنا سنتبادله من حب، مع عظيم احترامي للحب الحقيقي الذي كان، شكرا ماتيو “.

وتعرضت إليسا لانتقادات لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد: ” إليسا هي الوحيدة المسؤولة عن غياب المشاعر والاحترام ” ، بينما عقب آخر: ” خلف كل رجل عظيم امرأة .. والامرأة الحقيقية لا تنشر مثل هذه الصور “.

ولم يعلق الوزير اليميني سالفيني على الصورة حتى الآن، ويذكر أنه من الوزراء المعروفين بالتشدد ضد المهاجرين.